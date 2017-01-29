السفير المصري بالمغرب يعتذر عن اتهام موقع مصري للمغاربة بممارسة السحر

تقدم السفير المصري بالمغرب، أحمد إيهاب جمال الدين، عبر صفحته الشخصية في الفايسبوك باعتذار للشعب المغربي عما بذر من موقع « اليوم السابع » المصري من إساءة في المقال الذي تم نشره مساء أمس السبت.

وشكر السفير المصري المسؤولين عن الموقع بمسارعتهم لحذف المنشور بمجرد الانتباه إليه، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول الإساءة للشعوب الشقيقة بهذه الطريقة خصوصا وأن الأمر يتعلق بمباراة في كرة القدم.

وأوضح أحمد جمال الدين أنه من الطبيعي أن يرغب كل طرف في الفوز، إلا أن الاحترام يجب أن يظل سائدا بين الشعوب، سيما في ظل العلاقة القوية التي تربط الشعبين المصري والمغربي.

وكان موقع « اليوم السابع » المصري قد نشر مقالا يتهم فيه الشعب المغربي بممارسة السحر، معتبرا أنه أمر عاد بالنسبة لكل الفئات العمرية وأن المنتخب والأندية المغربية تلجؤ هي الأخرى له لتحقيق إنجازاتها.