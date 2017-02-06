الرحامنة.. إنجاز 1243 مشروع بأزيد من 452 مليون درهم

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2005 -2016 بعمالة الرحامنة (جهة مراكش-آسفي)، ما مجموعه 1243 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 452 مليون و295 ألف و147 درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يناهز 305 ملايين و637 ألف و739 درهم.

وحسب معطيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة الرحامنة، فإن هذه المشاريع التنموية، التي استفاد منها حوالي 481 ألف و483 شخص، توزعت على قطاعات التربية والتعليم ب419 مشروعا بقيمة مالية قدرت ب 121 مليون و875 ألف و351 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي ناهز 116 مليون و962 ألف و027 درهم، وقطاع الصحة الذي هم 165 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب86 مليون و211 ألف و740 درهم، ساهمت فيه المبادرة بغلاف مالي يقدر ب 32 مليون و947 ألف و390 درهم.

أما القطاع الطرقي وتهيئة المسالك القروية فهم 241 مشروعا استثماريا رصد لها غلاف مالي إجمالي ناهز 73 مليون و434 ألف و 514 درهم، ساهمت فيه المبادرة بنحو 68 مليون و 252 ألف و143 درهم، ثم برنامج التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، الذي هم 186 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدر ب 38 مليون و793 و998 درهم، ساهمت فيه المبادرة بغلاف مالي يقدر ب 25 مليون و 234 ألف و 874 درهم.

وبخصوص المشاريع المدرة للدخل، فهمت 96 مشروعا خلال هذه الفترة، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب 65 مليون و537 ألف و420 درهم، ساهمت فيها المبادرة بغلاف مالي يقدر ب 33 مليون و 944 ألف درهم، في حين تم بناء 113 مركزا للقرب بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 22 مليون و 81 ألف و930 درهم، ساهمت فيها المبادرة بغلاف مالي ناهز 9 ملايين و413 ألف و 62 درهم.

أما المشاريع المرتبطة بالتشغيل الذاتي، فهمت 12 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 43 مليون و728 ألف و 945 درهم، ساهمت فيها المبادرة بغلاف مالي يقدر ب 18 مليون و252 ألف و143 درهم، استفاد منها 658 شخصا، في حين عرفت المشاريع الهادفة الى تعزيز القدرات والحكامة المحلية 11 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 632 ألف و100 درهم، بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفاد منها 163 شخصا.