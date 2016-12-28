عقد مدرب نادي الرجاء البيضاوي، امحمد فاخر، اجتماعا رفقة الرئيس سعيد حسبان وبعض أعضاء المكتب المسير لتدارس الأسماء المرشحة لتعزيز الفريق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية.

وأكدت مصادر رجاوية أن الأزمة المالية التي يعيشها الفريق فرضت على امحمد فاخر ترك فكرة التعاقد مع بعض اللاعبين، مثل مهاجم المغرب الفاسي غيزا، بسبب القيمة المالية الكبيرة التي يطالب بها مسؤولو الفريق الفاسي.

وأفصحت نفس المصادر أن اللائحة التي حددها فاخر تضم توفيق إجروتن، لاعب النادي القنيطري، محمد الفقيه وعبد الواحد الشخصي، لاعبا الكوكب المراكشي، إضافة إلى مهدي النملي، عميد أولمبيك آسفي.

واشتكى امحمد فاخر كثيرا منذ بداية الموسم من ضعف تركيبة الرجاء البشرية، إذ عبر في العديد من الندوات الصحافية عن عدم توفره على بدلاء قادرين على إعطاء الإضافة في المباريات.

ومن جانب آخر، تسببت الأزمة في إجراء الرجاء للتربص الإعدادي المقرر بعد توقف البطولة في المغرب، رغم توصل الفريق ببطاقة دعوة للحضور في دوري دولي بالبحرين.