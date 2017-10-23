المغرب يتوج بالذهب ويحصد ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للهيب هوب والألعاب المماثلة

العلم الإلكترونية

تمكن المغرب من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للهيب هوب الأساليب المماثلة، التي احتضنتها مدينة ليدن الهولندية، على مستوى صنف الزوجي عروض، حيث أهداها إياه الثنائي المكون من مصطفى الصباح و حاتم لعمري بعدما حسما الصراع القوي مع الثنائيين الروسي، صاحب الفضية، والجنوب الإفريقي، صاحب الميدالية البرونزية.

إنجازات المغرب في بطولة العالم لم تتوقف على حصد هذه الذهبية، حيث ارتفعت غلة الميداليات بعد حصول كل من لمحسن علوش وعبد الصمد فوزي على مستوى صنف الفردي هيب هوب مبارزة.

وكانت البعثة المغربية قريبة من إضافة ميداليات أخرى، حيث بلغت أربع ثنائيات مغربية من أصل خمسة شاركت في صنف الزوجي هيب هوب عروض الأدوار النهائية، قبل أن تعلن لجنة التحكيم عن احتلالهم تواليا المرتبة الخامسة، السابعة والتاسعة.