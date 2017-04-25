الرباط تلمع بنجوم المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل

العلم الإلكترونية: نعيمة أم نادين

نجوم صغار أتوا من مختلف أنحاء المملكة، و ضيوف مبدعون صغار من عدة دول شقيقة و صديقة إضافة إلى ألمع نجوم الأغنية المغربية أناروا فضاء المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل في دورته الرابعة و العشرون، محفل دولي بهيج نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف جمعية العدوتين للموسيقى أيام 6 .7 .8 . 9 أبريل 2017 بالرباط .

وقد سعى المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل إلى تحقيق العديد من الغايات من بينها اكتشاف المواهب الفنية والأصوات الغنائية المتميزة، وأيضا إغناء وإثراء ثقافة الطفل في مجال الموسيقى و الأغاني الهادفة والحاملة للقيم، وتشجيع الأطفال على تطوير المواهب وملكاتهم الفنية وتمكينهم من مهارات الإلقاء والتعبير،و تحقيق التواصل للمواهب الصاعدة مع نجوم الأغنية المغربية و بين جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بالطفولة.

نجوم يحتفلون بعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

و من أندونيسيا شارك أطفال بلوحات إبداعية تعبر عن المروث الثقافي الفني لجاكرتا، و أطفال مبدعون من ساحل العاج ، الكونغو غينيا و نيجيريا شاركوا برقصات و لوحات تعبيرية إضافة إلى المجموعة الموسيقية المشهورة “Groupe Africa K” و يتكون أعضاءها من الكونغو غينيا الكاميرون و مالي و كانت مشاركتها في المهرجان احتفالا بعودة المغرب للإتحاد الإفريقي .

و عرفت التظاهرة الدولية مشاركة مطرب الأجيال الفنان المقتدر عبد العالي الغاوي الذي قدم لوحات غنائية ترفيهية تربوية و وطنية رفقة الأطفال نالت إعجاب الحاضرين، كما شارك كذلك الفنان المتألق بدري بأغانيه الجديدة ” طوم و جيري” و أغنية “حالة حالة” و الفنان معتز أبو الزوز و الفنانة المتألقة أمال بوجندار ، و قد قدم فقرات فعاليات المهرجان الدولي المنشطة الفنية المتميزة نعيمة أم نادين.

النجوم الصغار يفوزون بجوائز المهرجان

ومن الأحداث المتميزة التي رافقت المهرجان الدولي، دخول كوكبة من النجوم الصغار غمار المنافسة و التباري من أجل الفوز بجوائز المهرجان، حيث تم تقديم الفرق الغنائية المكونة من الأطفال مجموعة من اللوحات الاستعراضية تخللتها أغاني وطنية، مما خلق جوا من التنافس بين الأطفال الذين سخروا كل طاقاتهم لإبراز أصواتهم ومواهبهم الغنائية إضافة إلى العزف على عدة آلات موسيقية

وبعد انتهاء التباري مباشرة اجتمعت لجنة التحكيم والمكونة من الفنان نجم الأغنية المغربية و العربية عبد العالي الغاوي، الفنان معـتز أبو الزوز، الفنانة أمال بوجندار، الفنانة Alena Platonava من روسيا أسـتـاذة في مادة العزف على آلة البيانو بالمعهد الوطني للدرك الملكي.

وبعد مناقشات مستفيضة للجنة التحكيم أسفرت عن النتائج التالية :

فئة العزف : الجائـزة الـثـالـثـة في عـزف الـبـيـان مـنـاصـفة بين ” إكـرام بـوغـمـزة ” و لـحـلـو فاطمة الـزهـراء

الجائـزة الـثـانية في عـزف الـبـيـان ” صـوفيـا بو الأنـوار” بـمـيـزة حـسـن

الجائـزة الأولـى في عـزف الـقـانـون فازت بـهـا ” هـبـة مـكـاوي ” من مدينة الـرباط بميـزة حـسن جـدا.

أمـا فيـمـا يخـص الـغـنـاء الـفـردي فـقـد أسـفـرت نـتـائـجـه عن الـنتيـجة الـتـالـية:

الجائـزة الـثـالـثـة قـطـعـة بـعنـوان ” أبــواي ” كـلـمـات محمد لـوكيلي تـوزيع وألـحان : مـحـمـد رفـعـات أداء :جيهان – ريم – سكينة- ومريم من مدينة الحسيمة

الجائـزة الـثـانية قـطـعة بـعـنـوان ” الـشـجـرة ” كـلـمـات الـعربي إبـراهيم ألـحان : محمد بكري تـوزيع : مصطفى جـنـاح أداء الـطـفـل : محمد بـكـر من مـديـنـة الـدار البيـضـاء .

الجـائـزة الأولـى قـطـعـة بـعـنـوان ” الـبـيـئـة مــزيـانـة ” كـلـمـات وألـحـان وأداء : مـريـم بــودلال .

أمــا بـالـنـسـبـة للـمـجـمـوعـات الـصـوتـيـة فـالـجـائـزة الـثـالـثة فـزت بـها أغـنيـة بـعـنوان :

« It’s time to make a chance »أداء المجموعة الـصوتية الـتـابعة لمـؤسـسـة الـنبـلاء بسلا بـتـأطير :الأسـتـاذ : زكـريـاء واصـف .

الجائـزة الثانية ” Rien que de l’eau ” أداء المجموعة الصوتية التابعة لمجموعة مدارس جيل المستقبل بمدينة القنيطرة

الجائزة الاولى أغنية بعنوان . عيش أيامك . اداء المجموعة الصوتية التابعة لمدرسة طاليس الخصوصية بتمارة تأطير: سعيد واصف .

وقد عرفت هذه الدورة تكريم أحد رواد الإبداع في المغرب الأستاذ عبد اللطيف البياتي، حضر هذه الفعالية شخصيات فنية وثقافية وحشد كبير من الجماهير متكونة من الأطفال مرفوقين بأولياء أمورهم.بالإضافة إلى حضور أساتذة الموسيقى التربوية ناهيك عن فعليات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الطفولة ، و قد كان شعار هذه الدورة ” المحافظة على البيئة تربية وسلوك”.