الرابوني ترحب بانسحاب مزعوم للرباط من مهزلة محاكمة جنوب افريقيا: اللوبي الانفصالي يسعى إلى ضرب الذراع الاقتصادي للمملكة وكبح جموحه القاري

العلم/وكالات

رحبت جبهة انفصاليي البوليساريو بما وصفته “إعلان المغرب الانسحاب من جلسات المحاكمة القضائية “المهزلة“ الجارية في جنوب إفريقيا.

واتهم قيادي بجبهة الرابوني إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بتشويه سمعة المحكمة العليا بكاب تاون في أعقاب تأكيد المجموعة الاقتصادية المغربية الرائدة أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز باخرة “تشيري بلوسوم” يعد “قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا” في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.

وطعن المكتب الشريف للفوسفاط، في شرعية المحكمة جنوب الإفريقية للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت في قصاصة لها الجمعة الماضي أن المجمع الشريف للفوسفاط المغربي، أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، يوم الخميس إنه سيرفض المشاركة في محاكمة في جنوب أفريقيا بشأن مصير شحنة محتجزة من خام الفوسفاط منذ زهاء الشهر .

ونقلت الوكالة تأكيد المؤسسة المغربية وشركة فوسبوكراع التابعة لها في بيان إنها تعتبر التحفظ على السفينة في جنوب إفريقيا “قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل».

على أن نفس المصدر أبرز أن المكتب أعلن أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.

ويعتبر المتتبعون لمجريات الملف أن مسار وخلفيات المحاكمة تكشف عن مسعى اللوبي الانفصالي لضرب الذراع الاقتصادي الرائد للمملكة (OCP) بعد سلسلة الغزوات الاقتصادية الناجحة التي نفذها بمختلف مناطق و أرجاء القارة السمراء .

ويهدف اللوبي الانفصالي الموجه من طرف محور الجزائر / جوهانسبورغ من خلال مطاردة أنشطة أكبر المؤسسات الصناعية المغربية الى زعزعة ثقة الفاعل الاقتصادي الرئيسي بالمغرب وشغله للحد من جموحه القاري.

وكانت الحكومة قد جددت الخميس الفارط رفضها لقرار جنوب إفريقيا قبول دعوى قضائية لجبهة البوليساريو الانفصالية من الناحية الشكلية، والتي أدت إلى حجز سفينة مغربية محملة بالفوسفاط في المياه الإقليمية لها. وأدانت الرباط هذا التصرف، الذي يكتسي طابعا سياسيا، حسبها.

ومن جهته أكد الخبير الأمريكي مايكل روبين، في مقال تحليلي نشرته مجموعة التفكير الأمريكية المؤثرة “أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت” أن قرار القضاء بجنوب إفريقيا القاضي بالحجز المؤقت على الباخرة “تشيري بلوسوم” التي تنقل شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع يعتبر إجراء “غير بناء” وتحركه “دوافع إيديولوجية”، كما يحمل في طياته نتائج غير محسوبة العواقب “تشجع على القرصنة».