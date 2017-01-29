الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين باكادير تنظم حفل تكريم ابرز رياضيي جهة سوس ماسة خلال سنة 2016

العلم: اكادير – لحبيب اغريس

في إطار تشجيع الفعاليات الرياضية بجهة سوس ماسة على بدل المزيد من العطاء الجاد والمتواصل، وتنفيذا لبرنامجه السنوي، نظم مكتب اكادير للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين يوم 27 يناير 2017 حفل تكريم لفائدة ابرز الرياضيين على صعيد الجهة سوس ماسة والدين تألقوا في مختلف الأنواع الرياضية بمختلف المنافسات الوطنية والدولية.

وكان الحفل التكريمي لابطال الجهة قد حضرته زينب العدوي والي ولاية جهة سوس ماسة مرفوقة بوفد هام من مسؤولي الجهة وروؤساء المصالح الخارجية الى جانب حضور حشد هام من الرياضيين والفاعلين الجمعوين والمهتمين بالحقل الرياضي.

وقد تمنت زينب العدوي والي ولاية جهة سوس ماسة في كلمتها بالمناسبة مبادرة الرابطة في سن سياسة الاعتراف بعطاءات نجوم رياضية من سوس معتبرة الخطوة بالرائدة والتي ستزيد من اشعاع الجهة رياضيا منوهة باللاعلام الجاد الدي يعمل على اداء رسالته المهنية باحترافية وموضوعية ، مستعرضة في كلمتها اهم التظاهرات الرياضية الكبرى التي تحتضنها الجهة سنويا خاصة وان المنطقة تتوفر على بنيات رياضية في المستوى المطلوب وعلى بنيات استقبال جيدة مطالبة بضرورة الاستمرار على هدا المنوال لتشجيع الابطال الشباب على تشريف الجهة والوطن تشريفا كبيرا .

من جهته العمالكي السعودي نيابة عن اعضاء مكتب الرابطة تقدم بكلمة احاط فيها بفلسفة الرابطة المبني على المساهمة في تحقيق الاشعاع الرياضي والاعلامي لجهة سوس ماسة مؤكدا الى ان تكريم الابطال هو عربون اعتراف لما يقدمه هؤلاء الابطال من انجازات كبيرة تتجاوز الحدود رغم ضعف الامكانات المادية مشيرا الى ان مكتب الرابطة باكادير يسطر سنويا برنامجا نشيطا يروم المساهمة في التنشيط وتحريك عجلة الرياضة والاعلام على حد سوى بالمنطقة .

وقد تم تكريم الابطال المتوجين خلال سنة 2016 من قبل والي ولاية جهة سوس ماسة ومن طرف الوفد الرسمي المرافق لها تحت تصفيقات الحضور الكريم الدي ثمن المبادرة واعتبرها حافز اساسي للابطال لتقديم افضل ما لديهم خلال السنوات القادمة ولائحة المكرمين خلال دات الحفل هي كاالاتي :

نادي رجاء اكادير لكرة اليد حامل مشعل الرياضة بسوس وصل للمقابلة النهائية لكاس العرش الموسم الماضي ووصيف بطل المغرب .

جلال الداودي من نادي حسنية اكادير هداف البطولة الاحترافية واحد ابرز نجوم الفريق السوسي سنة 2016.

فاطمة ايت حمو من نادي شباب ازرو للتيكواندو الحاصلة على الميدالية الذهبية والفضية ببطولة افريقيا للبومسي بمصر رفقة المنتخب المغربي دجنبر 2016.

رضوان بنشتيوي من حارس مرمى حسنية اكاديرتوج معه بلقبي البطولة وصاحب الرقم القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه بملعب الانبعاث موسم 2001-2002 ، مدرب لحراس المرمى فاز رفقة الكويت الكويتي كمدرب للحراس بخمسة القاب ورقب رفقة نادي دبي الاماراتي كمدرب للحراس ايضا ولقبين رفقة نادي الفجيرة الاماراتي واول مدرب للحراس اشتغل بالجزائر رفقة شباب بلوزداد حاليا مدرب لحراس مرمى خريبكة والمشرف العام لاول مدرسة لتكوين حراس المرمى ببنسركاو

الياس رابيحي من الجمعية الرياضية البرحيلية للدراجات فاز بالبطولة العربية للدراجات 2015شبان بالجزائر رفقة المنتخب المغربي .

الملاكم المهدي الزريدي من نادي تراست فاز بالبطولة العربية للملاكمة شبان بالرباط رفقة المنتخب الوطني. .

بدر اقميحة من نادي سيدي بيبي فاز بالرتبة الثانية في بطولة العالم للتايكونجتسو بالاردن .

البطل محمد امكون من اشتوكة ايت باها فاز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر بالبرازيل خلال منافسات الالعاب البارالمبية .

جمعية امل تدارت انزا لكرة السلة النسوية الصاعدة للقسم الاول النخبة .

منتخب جامعة ابن زهر للرياضة الجامعية لفوزه بعدد من السباقات المحلية والوطنية خلال سنة 2016.

الحكم الدولي خالد هنيش حكم كرة القدم داخل القاعة والدي مثل المغرب في بطولتي كاس افريقيا وكاس العالم في اللعبة 2016.

الحكم لحسن ازكاو من عصبة سوس الدي ترقى الى درجة حكم دولي مساعد .

محمد كربيض مؤطر ومنقب على المواهب الكروية الشابة ينتمي لاسرة حسنية اكادير .

* تكريم لروح المرحوم ايوب احيس لاعب حسنية اكادير في الفئات الصغرى الذي أنهكه مرض السرطان وحال دون مواصلته لمشواره الكروي رفقة الحسنية

* تكريم الاستاد الحسين بكار السباعي والاستاد خالد ايت واغاض من هيئة المحامين باكادير لمشاركتهما في تنشيط مجموعة من الندوات التحسيسية لفائدة الرابطة حول ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية.