الرئيسية > سياسة > الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

التعازي القلبية والمواساة للشعب المغربي

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

  • العلم: الرباط – تـ: الأشعري

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، عزاه فيها بوفاة وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق للحزب امحمد بوستة.

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة
وتقدم الرئيس إلى الأمين العام وقيادة وكوادر وأعضاء الحزب، وللشعب المغربي، بالتعازي القلبية والمواساة الأخوية، برحيل المناضل الكبير والسياسي البارز امحمد بوستة، الذي كرّس جلّ حياته للدفاع عن شعبه ووطنه وقضايا أمته العادلة، وفي الطليعة قضية فلسطين، التي ظلت في وجدانه حتى آخر لحظة من حياته.

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

العلم
العلم

مقالات ذات صلة

شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl