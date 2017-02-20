الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الاستقلال في وفاة أمينه العام الأسبق امحمد بوستة

التعازي القلبية والمواساة للشعب المغربي

العلم: الرباط – تـ: الأشعري

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، عزاه فيها بوفاة وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق للحزب امحمد بوستة.



وتقدم الرئيس إلى الأمين العام وقيادة وكوادر وأعضاء الحزب، وللشعب المغربي، بالتعازي القلبية والمواساة الأخوية، برحيل المناضل الكبير والسياسي البارز امحمد بوستة، الذي كرّس جلّ حياته للدفاع عن شعبه ووطنه وقضايا أمته العادلة، وفي الطليعة قضية فلسطين، التي ظلت في وجدانه حتى آخر لحظة من حياته.