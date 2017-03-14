الدول الأكثر هدرا للغذاء

العلم: الرباط

كشفت إحصائية جديدة حول الغذاء والتغذية، عن 25 دولة من الأكثر هدراً للغذاء على مستوى دول العالم، وجاءت السعودية في صدارة الدول حيث يهدر المواطن السعودي نحو 427 كيلو غراماً من الغذاء سنوياً، ودولة الإمارات في المركز الرابع حيث يهدر المواطن الإماراتي نحو 196 كيلو غراماً من الأغذية سنوياً، وفي المركز الرابع عشر حلت فلسطين حيث يهدر المواطن الفلسطيني نحو 93 كيلو غراماً من الغذاء سنوياً، فيما حلت مصر في المركز السادس عشر، حيث يهدر المواطن المصري نحو 73 كيلو غراما من الأغذية عالمياً. وجاءت إثيوبيا كأقل الدول هدرا للغذاء، تلتها كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا ثم الهند.