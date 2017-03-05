الدورة العشرون من منتدى المقاولات بالدار اللبيضاء

العلم: البيضاء – العلم

تنظم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الدورة العشرين لمنتدى المقاولات، يومي ثامن وتاسع مارس الجاري بالدار البيضاء، وذلك برعاية من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

ويهدف هذا المنتدى، الذي سيجمع كبار المقاولات ومديري الموارد البشرية ونخبة من المحاضرين ذوي الصيت، إلى خلق وسط خصب للتفاعل بين الطلبة المهندسين والخريجين وبين عدة مقاولات مغربية وأجنبية فاعلة في مختلف القطاعات، مما سيتيح للزوار إمكانية إجراء مقابلات عمل مباشرة في عين المكان والاستفادة من التأطير اللازم.

وأوضح المنظمون، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا المنتدى يعد من بين التظاهرات الهامة المنظمة في المغرب من قبل الطلبة المهندسين التابعين للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وهو عبارة عن أرضية للتبادل بين المشاركين والاستفادة من التأطير اللازم.

ويشار إلى أن الدورة 19 من هذا المنتدى والذي أقيم خلال العام الماضي، شهدت مشاركة 60 مقاولة من مختلف التخصصات، كما أنها استطاعت استقطاب ما یقارب خمسة آلاف زائر، وذلك بحضور وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك عبد العزيز الرباح.