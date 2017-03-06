الدرهم يستقر سواء بالنسبة للأورو أو الدولار

العلم: الرباط

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 251,5 مليار درهم إلى غاية 24 فبراير المنصرم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مذكرة حول مؤشراته برسم الأسبوع الممتد من 23 فبراير الماضي إلى فاتح مارس الجاري، أن هذه الاحتياطيات سجلت تراجعا بنسبة 0,6 في المائة على أساس أسبوعي.

وعلى مستوى صرف العملات، فقد شهد الدرهم، خلال الأسبوع الممتد من 24 فبراير الماضي إلى فاتح مارس الجاري، شبه استقرار سواء بالنسبة للأورو أو الدولار.