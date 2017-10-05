الدرك يحجز 90 كيلوغرام من “النفحة” كانت في طريقها لأكادير

العلم الإلكترونية

أوقفت فرقة من الدراجين التابعة للدرك الملكي بأكادير أحد المتخصصين في ترويح “النفحة” يوم الأحد الماضي على مستوى جماعة أمسكروض شرق أكادير.

وأفاد مصدر أمني أنه تم توقيف الشخص المعني خلال عملية تفتيش روتينية للسيارة التي يستقلها، و خلال هذه العملية، تم العثور بحوزته على 90 كيلوغراما من مادة “النفحة”، مخبأة بعناية في مناطق مختلفة من سيارته الخفيفة.

وأضاف ذات المصدر أن الموقوف البالغ من العمر نحو ثلاثين سنة، اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا بان المحجوز الذي استقدمه من إحدى مدن الشمال، كان موجها للترويج بأكادير و النواحي.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه في النازلة.