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فيديو .. الدرك الملكي يشرع في استعمال “رادارات” متحركة لمراقبة السرعة

فيديو .. الدرك الملكي يشرع في استعمال “رادارات” متحركة لمراقبة السرعة

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