أمام حالة الفوضى التي تهم قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا يرمي لتنظيم القطاع، ويتضمن مجموعة من الشروط الذي يتوجب على السائقين الالتزام بها.

ومن بين هذه الشروط: تشغيل العداد، عدم رفض نقل أي زبون لوجهته، الحرص على نظافة السيارة، عدم التدخين و حسن معاملة الزبون.

وأفادت جريدة « المساء » في عددها الصادر الجمعة 27 يناير أن رفض السائق حمل زبون يؤدي إلى سحب الرخصة لمدة شهر وفرض وجهة معينة على الزبون من شهر إلى 3 أشهر.

وكان والي جهة الدار البيضاء سطات قد صادق على هذا القرار بتنسيق مع نقابات سيارات الأجرة وذلك عقب اجتماع بين الطرفين.

وعبر سائقو سيارات الأجرة عن رفضهم لهذا القرار الولائي الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.