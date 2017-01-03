الدار البيضاء.. حملة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون وجراحة المياه البيضاء

8500 استشارة طبية متخصصة في طب العيون و480 عملية جراحية

نظمت مندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعات ابن امسيك، إلى جانب عدد من الشركاء والمتدخلين، حملة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون وجراحة المياه البيضاء (الجلالة) لفائدة ساكنة مدينة الدار البيضاء، وذلك من 26 دجنبر 2016 إلى فاتح يناير 2017 بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك.

²&وقد استفادت الساكنة، خلال هذه الحملة الطبية مجانا من 8500 استشارة طبية متخصصة في طب العيون، كما استفاد عدد من المرضى من كميات مهمة من الأدوية، بحسب وصفات الأطباء المختصين. إلى جانب ذلك تم توزيع 1400 نظارة طبية. فضلا عن توجيه الحالات المصابة بمرض المياه البيضاء إلى المستشفى الإقليمي ابن امسيك قصد إجراء العمليات الجراحية.

وإلى حدود اليوم الأخير من الحملة فقد تم إجراء 480 عملية جراحية بالمستشفى الاقليمي ابن امسيك (237 امرأة و243 رجل).

وشارك في هذه الحملة عدد من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية من مندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعات ابن امسيك بالدار البيضاء، وعدد من الشركاء والمتدخلين.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا لدى الساكنة، كما خلفت ارتياحا كبيرا لدى ممثلي السكان والفاعلين الجمعويين بهذه المنطقة.