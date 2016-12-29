ذكرت مجلة “زمان”، ان بعض شوارع مدينة الدار البيضاء تشهد أحداث تصوير فيلم لكوكب الشرق، أم كلثوم.

وقالت المجلة،”اذا كنتم تتجولون في شوارع الدارالبيضاء، لا تستغربوا إن صادفتم شخصيات من خمسينيات القرن الماضي أو الستينيات، فقد تصادفون نساء بفساتين من الطراز القديم وموسيقيين بأزياء تقليدية أو جنودا من العصر العثماني”.

واضافت المجلة، “لاهذه ليست بموضة جديدة لكن الأمر يتعلق بتصوير فيلم طويل حول كوكب الشرق النجمة ام كلثوم”.

وتابعت المجلة ذاتها، ان هذا الفيلم هو مشروع سينمائي دولي يجمع بين منتجين مصريين و ايرانيين وامريكيين.

كما كشفت مجلة “زمان” انه خلال ذهابها لموقع تصوير الفيلم من أجل أخذ معطيات اكثر حوله رفض فريق التصوير مدها بالتفاصيل، الا انها استطاعت معرفة ان الفيلم ليس عبارة عن سيرة ذاتية.

وبالموازاة مع تصوير هذا الفيلم، يتم في هذه الأيام تصوير سيرة ذاتية لنفس النجمة ، تؤكد زمان، مضيفة أنه من المرتقب ان يصدر هذا الأخير في القريب العاجل.

هذا وكشفت ذات المجلة أن الفيلم الثاني المخصص للراحلة أم كلثوم، هو عبارة عن فيلم فرنسي طويل لمخرجه كيلا بغاودي وتؤدي بطولته الممثلة المغربية الفرنسية صوفيا السعيدي ويحمل عنوان “الصوت”.

وتجدر الاشارة الى ان فيلم “الصوت” سيعرض اهم الاحداث التي عاشتها ام كلثوم في الفترة مابين 1910 و1975، إذ سيسلط الضوء على حياتها الشخصية والعاطفية والمهنية وما عاشته من صراعات خلال بحثها عن حريتها واستقلالها في مجتمع محافظ تورد “زمان”.