الخليفي يزف الخبر السار من الرباط لمشتركي “بي ان سبورت” العرب!

العلم الإلكترونية

وعد ناصر لخليفي، رئيس شبكة “بي ان سبورت”، الجماهير العربية بمفاجأة قريبة، بخصوص اشتراكات القنوات القطرية، المالكة لحقوق البث الحصري لأهم البطولات العالمية.

وأكد لخليفي، على هامش مناظرة الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، بالصخيرات، أن قنوات “البي ان سبورت ” تنكب على دراسة إمكانية تغطية تكاليفها فقط، بعيداً عن الأرباح، خصوصا وأنها تستهدف كسب رضا المشاهدين كأولوية.

وأوضح لخليفي، بأن القناة تصرف أموالاً طائلة، للاتحادات الدولية من أجل شراء حقوق البث، وهي النقطة التي تؤثر مباشرة على أثمنة الاشتراكات.