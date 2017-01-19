الخسارة جماعية في ميدان التربية والتعليم في المغرب.. بقلم // المحجوب ادريوش
يبدو واضحا أن النسق التربوي المغربي يعيش أزمة معلنة وأخرى مضمرة، والدليل على ذلك أن العشرية السابقة انطلقت في البداية من أجل إصلاح النظام التعليمي، وفي منتصف الطريق كنا في حاجة إلى إصلاح الإصلاح، وجاء البرنامج الاستعجالي، اليوم نتحدث عن الإصلاح وننطلق من لا شيء وهنا نتحدث عن تقويم الإصلاحات السابقة وتطوير مؤشراتها الايجابية وتصحيح السلبية، فما بشر به الإصلاح الأول وهو الميثاق لم تصدق كل نبوءاته، وجاءت اللجنة الملكية لإصلاح التعليم وبعدها المجلس الأعلى للتعليم، والبرنامج الاستعجالي والآن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتركيبة جديدة واختصاصات إضافية وببرنامج جديد وهو مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015/2030. اليوم، وبالضبط عند نهاية هذا الموسم لا بد من عملية تقييم للمشاريع والتدابير التي تم تنزيلها ونعني تلك ذات المدى المتوسط التي لا تتعدى ثلاث سنوات بحيث يعتبر هذا الموسم الانتهاء من توطينها وتجريبها، إذن الظرف الدقيق الذي نمر منه لا يسمح بمزيد من ضياع الفرص. ونقصد بالخصوص التدبير الأول: مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع من التعليم الابتدائي (المشروع 12 من الرؤية الاستراتيجية)، والتدبير 2 المتعلق بعتبات الانتقال (المشروع 13) والتدبيرين 3 و4 حول التمكن من اللغات وبالأخص الباكالوريا الدولية(المشروع 14) والتدابير5 و6 و7 و10 المتعلقة بمسار اكتشاف المهن والمسار المهني والباكالوريا المهنية والمقاولة وروح المبادرة (المشروع 16) والتدبير 20 المتعلق بالنزاهة والقيم في المدرسة(المشروع 18)… السؤال هو ماذا تحقق في هذه المشاريع على أرض الواقع ؟ الحصيلة لا تدعو للتفاؤل خصوصا عندما نتحدث عن الكيف ، وهو ما يقودنا إلى أن نطرح سؤال أين يكمن الخلل؟ هل الخلل في المسؤولين وتخطيطهم؟ أم في الفاعلين الميدانيين؟ هل الخلل في المضامين والمقررات والبرامج؟ هل الخلل في الفئات التي يستهدفها منتوجنا التربوي؟.. نعتقد ودون تهرب من المسؤولية أن الخلل موزع على الجميع، والخسارة يتقاسمها الجميع. فرغم كون النجاح هو شأن خاص فالخسارة مسؤولية جماعية، لكن الآن الآية مقلوبة: الكل يصيح أن الخسارة فردية، ويرمي الكرة في ملعب الآخر، وهذا هو الخطير. في ميدان كميدان التربية والتعليم الخسارة جماعية ويتحمل الكل جزءا ونصيبا منها، شريطة أن يتوضح لكل طرف نصيبه من المسؤولية وربط ذلك بالمحاسبة. المدرسة شأن عمومي يهم الجميع، والكل يجب ان يكون منشغلا ومنهجسا بإعادة انتاج وبلورة تصور جديد وبناء جديد للمدرسة العمومية. الغريب في الأمر أننا نعيش اليوم مسألة خطيرة بعد ظهور أصوات تنعي وترثي المدرسة العمومية، بل تدفع إلى استخراج شهادة وفاتها، ولو بطريقة غير مباشرة كالانخراط مثلا في نقاشات هامشية وجانبية ترمي إلهاء الرأي العام عن المشكل الحقيقي وفي تغييب تصور حول مؤسسة تستطيع على الأقل الانخراط في المشروع الحديث للمجتمع؛ مع عدم الحسم في الأسئلة البانية لمثل هذا التصور ، وهي أسئلة فكرية، فلسفية، تعبر عن الاختيارات الكبرى المطلوب من أصحاب القرار السياسي الحسم بشأنها،إلى جانب الحسم في النموذج التنموي المطلوب، والذي يعتبر التعليم أحد روافده، وهو ما لا أظن أنه مطروح بوضوح على جدول أعمال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على الرغم من تجدد القول فيه .
العلم: المحجوب ادريوش
2 Comments
محمد اسموني ـ ابن الحرة20 janvier 2017, 23:59
استغربت حين قرأت ماء في موضوع المحجوب ادريوش ، لأنني تذكرت جيدا أنني قدسبق لي قراءة ذلك المضمون من الخطاب ، بل تأكدت و أزلت الشك باليقين لأنني عثرت من بين ما أحتفظ به ( نسخا ) على موضوع نقدي لبعض جوانب الموضوع ، و هذا مرجعه
المصدر ورد في موقع (( مغرس )) هذا الموضوع :
إنقاذ المدرسة العمومية: هل هي مهمة المسؤولين أو رواد الفايسبوك أو المجتمع المدني؟1-2 محاولة للإجابة عن مكامن الخلل بالمنظومة.. بقلم // عبد العزيز قريش
عبد العزيز قريش
نشر في العلم يوم 28 – 09 – 2016
جاء في عمود الكاتب الصحفي المحجوب ادريوش في العلم التربوي ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 ضمن حديث الأربعاء تحت عنوان: " رواد الفايسبوك يتحركون لإنقاذ المدرسة العمومية " قوله: ( كل هذا يعني أننا ما زلنا في ظل الأزمة ولازلنا نحاول تدبير الأزمة، أين يكمن الخلل؟ هل الخلل في المسؤولين وتخطيطهم؟ أم في الفاعلين الميدانيين؟ هل الخلل في المضامين والمقررات والبرامج؟ هل الخلل في الفئات التي يستهدفها منتوجنا التربوي؟ … نعتقد ودون تهرب من المسؤولية أن الخلل موزع على الجميع، والخسارة يتقاسمها الجميع. فرغم كون النجاح هو شأن خاص فالخسارة مسؤولية جماعية، لكن الآن الآية مقلوبة: الكل يصيح أن الخسارة فردية …..
لست أدري ، و إن كنت رجوت عدم النشر مشفوعا بطلب حذف هذا الموضوع ، فهل يعقتل أن تنشر جريدة العلم نفس الكلام بعناوين مختلفة ؟؟REPLY
في الواقع أن الأستاذ عبد العزيز قريش حين انتقد الموضوع بعنوانه الأول ـ كما ورد في المرجع أعلاه ـ لم يكن قد اطلع على الموضوع الأصلي الذي نسخت إليكم مرجعه في التعليق السابق . فهل يعقل أن يعاب على جريدة العلم نشرها مثل هذه (( المهزلة و السخرية )) ؟؟؟
أسخر من نفسي حين أقارن ما أقرأ ـ ههنا ـ بما كنا قد عهدنا في << ركن المفتي >> !!!!
أرجوكم أخيرا ، و ليس آخرا …. فالأستاذ الذي انتقد ما قرأه تحت عنوان في ركن من الجريدة بتاريخ سابق ، ماذا عساه يعتمد من مواقف ، إن أدرك أن ما انتقده لم يكن سوى ما يعتبر دليلا للمؤاخذة غير المحمودة … لأنه نفس الكلام الذي تحتفظ به ذاكرة الانترنيت بتاريخ و مصدر و حروف منسقات … فمن هو القارئ ؟؟؟…
و تحيتي الأخوية الصادقة إلى الأخ عبد الله البقالي ، الذي أسأل الله أن يعينه في كل مهامه وعلى كل محنه ، راجيا منه تعالى أن يوفقه في إنجاح تنظيم المؤتمر السابع عشر .
محمد اسموني ـ ابن الحرة21 janvier 2017, 00:59
أستزيد من السخرية على نفسي ، لأنني أُتبع التعليق بتعليق ، وما كنت لأفعل سوى لأنني وجدت أنكم ستسخرون معي …REPLY
قد تسخرون مني لأنني أسهر هذه الليلة الباردة لمجرد كتابة هذا التعليق مباشرة بعد تعليق آخر سخرت فيه من نفسي ، حين قلت : زمان << ركن المفتي >> …
هذه المرة ـ صديقوني ـ فلقد اكتشفت ـ قبل أن أغلق الحاسوب أن موقع مغرس قد قام بنشر الموضوع قيد النقد للسيد المحجوب ادريوش ، تحت نفس العنوان و نفس المضمون و نفس الصورة المصاحبة للنص .. بتاريخ 19 يناير 2017 … << الخسارة جماعية ….>>
فهل يعقل أن أكتشف ما انتبهت و نبّهت إليه ، كون موقع مغرس قام بنشر نفس الكلام تحت عنوان آخر ..؟؟
فهل سيكتشف الأستاذ الباحث المتخصص المهتم و المطلع على ما يُنشر أن ما نشره الموقع قد سبق نشره في نفس الموقع ، أم لن يكتفي ، مثلي ، فيكتشف غير ذلك …؟؟؟
ليلكم دافئ ، و شعلة النقد الذاتي لا تخبو و لا تنطفئ … صحافتنا ، ثقافتنا، تواصلنا ؟؟