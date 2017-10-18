الحملة الأمنية المكثفة في حفل ليلة التسامح بأكادير تُمكن من توقيف 15 شخصا

العلم الإلكترونية

تكمنت المصالح الأمنية، خلال حفل النسخة الـ 12 لمهرجان التسامح بمدينة أكادير، السبت الماضي، من توقيف 15 شخصا ضبطوا في حالة سكر علني واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض.

أفاد مصدر مطلع، أن الحملة المكثفة التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية لمدينة أكادير في بموقع الاحتفال أو بأحياء المدينة مكنت من تفعيل الدور الإستباقي لمنع وقوع الجريمة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه من بين الموقوفين حالتين همت السرقة وقد تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، مردفا، أنه تم فتح محضر قضائي مع الموقوفين في انتظار عرضهم على المحكمة المختصة كل حسب التهمة الموجهة إليه.