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الحكومة المصرية توافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتحيلها إلى البرلمان

الحكومة المصرية توافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتحيلها إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع عقده مساء الخميس 29 دجنبر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.  

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن مجلس الوزراء وافق على إحالة الاتفاقية على مجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن .

وكان البلدان قد وقعا في 18 أبريل 2016، خلال زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة على اتفاقية لتسريم الحدود البحرية  والتي  تنقل تبعية جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى السعودية.

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