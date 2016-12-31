الحكم بالمؤبد على شخص وشريكه بـ 20 سنة بعد ارتكابهما جريمة قتل راح ضحيتها شاب بتطوان

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بتطوان، بحر هذا الأسبوع، حكما بالمؤبد في حق شاب بتهمة القتل العمد وعلى شريكه بـ 20 سنة بتهمة المشاركة في القتل العمد واستهلاكهما للمخدرات.

وحسب مصدر مطلع، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شتنبر الماضي، حيث دخل الجاني وهو من مواليد سنة 1991 ويعمل سائق طاكسي، وشريكه يبلغ من العمر 18 سنة ويمتهن الميكانيك، في عراك وشجار مع الضحية، سبب الخلاف حول مبلغ مالي، لينتج عن ذلك إقدام الجاني على جريمة قتل، راح ضحيتها شاب من مواليد 1990، بعدما تعرض لطعنات بالسلاح الأبيض، تسببت في إصابته بجروح خطيرة، أدت الى وفاته، بحي الديزة بمارتيل بمدينة تطوان.

وأشار ذات المصدر، في اتصال هاتفي مع القناة الثانية التي أوردت الخبر، أن النيابة العامة تابعت المتهمين، الذين كانا تحت تحت تأثير استهلاك المخدرات، بأقصى العقوبات بعدما اعترفا بما أقدما عليه خلال جلسة المحكمة.

يشار أن ساكنة تطوان اهتزت على وقع هذه الجريمة البشعة، والتي وقعت أمام أعين المارة في الشارع العام.