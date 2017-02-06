الحسين نصر الله يطالب بفتح تحقيق استعجالي في قضية كنيسة القلب المفتوح بالدار البيضاء

العلم: البيضاء – خملي

طالب الأخ الحسين نصر الله عضو الفريق الاستقلالي وعضو المجلس الجماعي للدار البيضاء بفتح تحقيق فيما وصفه في فضيحة كنيسة القلب المفتوح الواقعة في ملتقى زنقة الجزائر وشارع الراشيدي بحديقة الجامعة العربية، وبطلة هذه الفضيحة الشركة المشرفة على إعادة ترميم هذه الكنيسة التي تدخل ضمن المعمار التاريخي، وقد تعرضت للتخريب وإتلاف عدد من النوافذ والزجاج، وأن الشركة لم تراع ما تزخر به هذه الكنيسة المعروفة بالبناية التاريخية.

وطالب الأخ الحسين نصر الله من جميع الجهات المعنية بالأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لهذا العبث وضرورة فتح تحقيق استعجالي في هذا الملف.

وعلمنا من مصادر متعددة بأن هناك العديد من الخروقات ارتكبتها الشركة المشرفة حيث عبثت بالأجزاء الأثرية بكاتدرائية القلب المقدس، من شأنها المساس بخصائص هذه البناية التاريخية .

ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة فقد أصبح من الضروري تسريع وثيرة فتح التحقيق، حيث أكد الأخ الحسين نصر الله بأن عملية ترميم وإعادة التأهيل التي تخضع لها الكاتدرائية تتطلب من الشركة المشرفة القيام بدراسة كافية ودقيقة والتشاور مع المهنيين والمختصين من مهندسين ذوي الاختصاص وعدم التلاعب بتاريخ طويل الأمد.

وقد تحركت العديد كمن فعاليات المجتمع المدني تندد بتصرفات هذه الشركة مطالبين بفتح تحقيق سريع مع مرتكبي هذه المخالفات القانونية فهل تتحرك الجهات المعنية أم سننتظر نفس النتائج التي دأبت عليها مطبقة شعار كم حاجة قضيناها بتركها.