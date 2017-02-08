نقل دركيين إلى المستشفى العسكري بالرباط في حالة خطيرة

• العلم الالكترونية: خالد بنحمان

لا تزال الأوضاع ببوكيدارن التابعة لإقليم الحسيمة، تشهد المزيد من التصعيد و حالة احتقان شعبي جراء ما عرفته المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي ازدادت رقعتها لتشمل منطقة بوكيدارن والجماعات المجاورة. في هذا السياق، تفيد أخبار بنقل دركيين إلى المستشفى العسكري بالرباط في حالة خطيرة، إثر إصابتهما في المواجهات، إلى جانب إصابة نحو 26 عنصر آخرين.

مواجهات رافقتها خرجات شعبية منددة باستعمال القوة و العنف و إلحاق أضرار نفسية و مادية في الممتلكات بعد أن عمدت الفرق الامنية الى محاولة قطع الانارة العمومية و تعطيل العدادات في العديد من التجمعات السكنية و الدواوير التي عبرت ساكنتها عن استغرابها من عودة بعض الممارسات البائدة التي تذكرهم بسنوات المواجهات و الشد و الجذب في نهاية الخمسينيات و اواسط للثمانينات.

هذا و تستمر الوقفات و المظاهرات عبر عدة مناطق بالريف تضامنا مع ساكنة بويكدارن التي عرفت إنزالا للقوة العمومية احترازا لتنامي وتيرة الاحتجاج الناتجة عن تأزم الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و ضعف الخدمات العمومية و انعدام فرص الشغل و هي مطالب تنضاف إلى أخرى سابقة رفعتها ساكنة في الحراك الذي تلا مقتل بائع الأسماك محسن فكري.

وفي خضم هذه التطورت كشفت مصادر من داخل الفعل المدني بالناظور و الحسيمة أن بعض وسائل الاعلام الجزائرية حاولت ربط الاتصال مع نشطاء و إعلاميين بهدف نقل وقائع الاحتجاجات و التعليق عليها وهو ما تعاطوا معه بحذر شديد و رفض أي توجه إعلامي جزائري يتوخى الركوب على الحدث و استثماره في حملة للنيل من الحصيلة الحقوقية للمغرب العائد بقوة إلى الاتحاد الإفريقي.

من جهة أخرى حملت الأخبار الواردة من قرى و دواوير بويكدارن أن حالة الترقب الشديد تبقى السمة الغالبة على الحياة اليومية بالمنطقة مع تسجيل ركود و تخوف داخل اوساط التجار بالاضافة الى ذلك شهدت جامعة محمد الاول بوجدة، احتجاجا للطلبة تنديدا بما يقع ببويكدارن بالرغم من الزيارة الخاطفة و المستعجلة التي قام بها الوزير المنتدب في الداخلي الشرقي ضريس إلى الحسيمة و عقده للقاء بهدف احتواء الوضع.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة ، أصدرت بيانا عممته على الصحف إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير 2017 بمركز “بوكيدارن”، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور