الحسيمة: مدرسة ابتدائية بدون مدير

العلم: الحسيمة

منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬ومدرسة‭ ‬تغانمين‭ ‬تفتقد‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬المؤسسة‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬فوضى‭ ‬كبيرة‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬التلاميذ‭ .‬

التقينا‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬الأباء‭ ‬وأولياء‭ ‬التلاميذ‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬لنا‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬مدرسة‭ ‬تغانمين‭ ‬تعاني‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬النقائص‭ ‬التي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬رغم‭ ‬مراسلة‭ ‬النائب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ .‬

مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الإباء‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬لم تسارع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النيابة‭ ‬أو الأكاديمية‭ ‬لحل‭ ‬المشكل،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬المدرسة‭ ‬بدون‭ ‬مدير‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬تعلية‭ ‬السور‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬محل‭ ‬تهديد‭ ‬لعموم‭ ‬المدرسة، ‬كما‭ ‬اشتكى‭ ‬الأولياء‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإنارة،‭ ‬والمركبة‭ ‬بصورة‭ ‬عشوائية‭ ‬تشكل‭ ‬عديد‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أبناءهم‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬لدورة‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬فلدات‭ ‬أكبادهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬دراسي‭ .‬

بات‭ ‬ضروريا‭ ‬تدخل‭ ‬النائب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬‭ ‬وكذا‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬بالتدخل‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬المدرس‭.‬