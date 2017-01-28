الحسيمة: مدرسة ابتدائية بدون مدير
العلم: الحسيمة
منذ بداية الموسم الدراسي ومدرسة تغانمين تفتقد إلى مدير المؤسسة مما سبب فوضى كبيرة أثرت على التلاميذ .
التقينا مع أحد أعضاء جمعية الأباء وأولياء التلاميذ الذي عبر لنا أكد ان مدرسة تغانمين تعاني جملة من النقائص التي تكمن في غياب مدير المدرسة رغم مراسلة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية دون جدوى .
مضيفا ان الإباء يفكرون في تنظيم حركة احتجاجية ، ما لم تسارع الجهات المسؤولة على مستوى النيابة أو الأكاديمية لحل المشكل، حيث باتت المدرسة بدون مدير منذ بداية العام الدراسي الجديد.
كما ينبغي على المسؤولين تعلية السور الذي بات محل تهديد لعموم المدرسة، كما اشتكى الأولياء من سوء الشبكة الكهربائية الخاصة بالإنارة، والمركبة بصورة عشوائية تشكل عديد المخاطر التي تهدد أبناءهم ، بالإضافة إلى الوضع الكارثي لدورة المياه التي تعد من معاناة فلدات أكبادهم على مدار كل موسم دراسي .
بات ضروريا تدخل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وكذا جميع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ هذه المدرس.
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