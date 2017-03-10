الحسيمة: تأجيل قضية الناشطين لاري وزيغيغي

العلم: الحسيمة أفاد مصدر للعلم ان محكمة الاستئناف بالحسيمة أجلت النظر في ملف الناشط ناصر لاري وعمر زغيغي ابن مدينة سيدي قاسم إلى غاية 13 من الشهر الجاري وكانت المحكمة أدانت مرخرا المسمى ناصر لاري بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم وذلك يوم الاثنين 6 مارس.

وقضت المحكمة ذاتها بحكم آخر في حق عمر زيغيغي بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرت في 800 درهم.. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدان ناشطين من الحراك الاجتماعي في إطار الأحداث التي كانت بلدية بوكيدان التي تبعد عن الحسيمة بـ 17 كيلومترا مسرحا لها. وأدانت المحكمة المسمى ناصر لاري بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.

وقضت المحكمة ذاتها بحكم آخر في حق عمر زيغيغي بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرت في 800

درهم.

وكان تعرض الناشط ناصر لاري وبعد أحداث بلدية بوكيدان للإيقاف بعد أن توجه إلى مركز الدرك الملكي بإمزورن من أجل استعادة وثائق سيارته بعد أن لحقتها أضرار. وجرى الاحتفاظ به في إطار الحراسة النظرية من أجل فتح تحقيق في الموضوع ثم بعد ذلك أحيل على النيابة العامة التي قضت بضرورة إيداعه بالسجن المحلي بالحسيمة.

ويذكر أن المحكمة تابعت المتهم عمر زيغيغي بالمنسوب إليه ما عدا تهمة السكر العلني، في حين شهدت أطوار المحاكمة تقديم مجموعة من الدلائل في حق المتابعين، من بينها عرض القاضي أثناء الجلسة لتدوينات كان الناشط لاري دوّنها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها أساسا عبارة “لا للعسكرة” وحينها أجاب بالقول إن ترتبط بالظهير الذي يصنف الحسيمة في خانة المناطق العسكرية ليطالب في هذا الإطار بإلغاء هذا الظهير، مشيرا إلى أنه لا يقصد من وراء هذه العبارة دلالات أخرى.