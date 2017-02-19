الحزن يخيم على الوطن برحيل الوطني الكبير والمجاهد الشهم امحمد بوستة إجماع في أوساط الرأي العام الوطني على فداحة الخسارة بوفاة رجل نذر حياته من أجل الوطن والشعب

في تعزية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله: المسار النضالي السياسي الحافل للفقيد ظل قائما على مبادئ وأسس وطنية وأخلاقية راسخة

العلم: الرباط – تـ: حسني

كان الفقد كبيرا والرزء جليلا والمصاب جللا، الوطن يفقد أحد رجالاته الكبار والبارزين. ففي ليلة الجمعة، أسلم الروح إلى باريها المجاهد محمد بوستة بمقر سكناه بمدينة الرباط. وانتشر الخبر في بحر الليل واكتسح فضاءات التواصل الاجتماعي وتحول الأمر إلى حدث بارز جدا شغل اهتمام الرأي العام الوطني والدولي.

وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله في طليعة المعزين في رسالة تعزية جد مؤثرة أعطت للحدث الأليم الأهمية التي يستحقها ووصف جلالته الفقيد بالقول “إن المسار النضالي والسياسي للفقيد ظل قائما على مبادئ وأسس وطنية وأخلاقية راسخة رصيدها الالتزام والإخلاص والتفاني في الدفاع عن ثوابث الأمة ومقدساتها وسيادة المغرب ووحدته الترابية والتشبث المتين بالعرش العلوي المجيد”.

ومنذ الساعات الأولى من صبيحة السبت تحول منزل الفقيد بالرباط إلى محج اكتظ بالوافدين الذين جاؤوا لتقديم التعازي ولمشاركة العائلة الإستقلالية أحزان هذا الرزء الكبير، وكانت في مقدمتهم شخصيات من عوالم السياسة والاقتصاد و الثقافة، من قادة حزبيين من مختلف المشارب السياسية وزعماء وطنيين كبار ، ووزراء سابقين وحاليين، ومثقفين من مختلف الأطياف ووطنيين كبار، ومناضلين استقلاليين توافدوا من مختلف أرجاء الوطن لتوزيع قائدهم الفذ.

وكان التأبين جد مؤثر في لحظة استثنائية كانت تؤرخ للخروج الأخير للفقيد الكبير محمد بوستة من بيته بالرباط حيث نقل جثمانه رحمه الله إلى مدينة مراكش حيث وارى الثرى بعد صلاة ظهر اليوم الأحد.

وتعاقب على التأبين رجلان عاشرا الفقيد وخبراه مناضلا صادقا وممانعا وشريفا، حيث شد إليه الإنتباه الأستاذ محمد السوسي بتأبين جد مؤثر، قبل أن يقبض الأستاذ عبد الكريم غلاب أنفاس الحاضرين في كلمة مؤثرة.

وفي أجواء حزينة، حمل المناضلون نعش الفقيد فوق الأكتاف مرددين أذكارا روحانية، مغادرين به نحو الخارج حيث توجه الركب بجثمان الفقيد نحو مدينة مراكش التي أوصى رحمه الله بأن يرقد جثمانه في ترابها الطيب.