الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سنسوي تل أبيب وحيفا الأرض في 7 دقائق

العلم الإلكترونية ووكالات

هدد المستشار العسكري لقائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد كريم بور، بتدمير إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن بور قوله “حددنا جميع المراكز المهمة في إسرائيل وسيتم تدميرها بصواريخ بعيدة المدى منها صواريخ “سجيل” و”شهاب 3″ في غضون 7 دقائق و 30 ثانية، في حال تعرضت إيران لاى اعتداء”.

وأكد استعداد بلاده للرد الحازم والمدمر على أى اعتداء عسكرى، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الشجاعة والجرأة والقدرة على شن هجوم على إيران على حد تعبيره.

وأضاف المسئول الإيرانى، “حينما يقول خامنئى انه لو استلزم الامر سنسوى بتل ابيب وحيفا الأرض فى غضون 7 دقائق فلا مزاح في الأمر، جميع مدننا الصاروخية الموجودة تحت الارض جاهزة لهذه العمليات ولتعلم إسرائيل وحلفاؤها ذلك.

وقال العميد كريم بور، انه لو اطلقت أى دولة صاروخا نحو إيران فان جميع مراكز تلك الدولة سيتم استهدافها من قبل المدن الصاروخية تحت الارض وسيتم تنفيذ هذه العمليات وفقا لقرار مجلس الامن القومى وتوقيع القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى الخيار العسكرى الذى تلوح به الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا، “لماذا لا تقوم بتفعيل خيارك العسكرى؟ الى متى تريد ان يبقى على الطاولة؟”.