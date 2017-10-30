الحرائق تلتهم غابات إيطاليا.. وإجلاء 1000 شخصا

العلم الإلكترونية

أفاد رئيس إقليم بيدمونت الواقع شمال غرب إيطاليا، سيرجيو تشيامبارينو، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء حولي 1000 شخص جراء اندلع حرائق غابات في بييمون ولومباردي الإيطاليتين.

وأضاف تشامبارينو، في تصريح للصحافة، أن أزيد من 200 رجل إطفاء يكافحون منذ مساء أمس الأحد نحو 15 حريق غابات في بييمون ولومباردي الإيطاليتين، الأمر الذي تطلب مئات عمليات الإجلاء.

وحسب أجهزة الإنقاذ فإن المنطقة الأكثر تضررا هي فال دو سيوز، حيث تقترب النيران من المنازل بسبب رياح عاتية.

ووفقا لوسائل إعلام ايطالية، فإن نحو ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الحرائق المندلعة في غابات هذه المنطقة منذ أسبوع.

وأشارت إلى أنه رغم إرسال طائرات للمساعدة في مكافحة النيران، إلا أن الرياح العنيفة والدخان المنبعث من الحرائق منعا استخدام الوسائل الجوية في بعض الأحيان.

من جانبه، قال الاتحاد الرئيسي للمزارعين الإيطاليين إن 140 ألف هكتار من الغابات احترقت هذا العام في إيطاليا، أي ثلاثة أضعاف المساحة التي احترقت عام 2016 ، وذلك بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد.