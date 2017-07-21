الحبس النافذ لـفاضحي الفساد مراد الكرطومي وعادل البداحي فماذا بعد!؟

العلم الإلكترونية – بديل – متابعة

قضت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإدانة كل من الناشطين عادل البداحي ومراط الكرطومي، المعروفين بلقب “فاضحي الفساد”، بثلاث سنوات حبسا نافذا مع الغرامة.

ووفقا لما اكده عضو هيئة دفاع البداحي، محمد الشمسي لـموقع ”بديل”، فإن المحكمة غرمت الناشطين بـمبلغ 4000 درهم، فضلا عن مبلغ 300 مليون سنتيم مناصفة بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني والمتمثلين في ثلاث جمعيات قضائية.

وأكد محمد الشمسي، أن “التهم الموجهة للبداحي هي : إهانة رجال القضاء، واهانة هيئة منظمة واهانة موظف أثناء مزاولته لعمله، والنصب والمشاركة فيه والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والتاثير على رجال القضاء وانتحال صفة ومهنة ينظمها القانون”.

أمام بخصوص الناشط مراد الكرطومي، فقال المحامي، “وُجهت له نفس التهم الموجهة للبداحي مع إضافة تهمتي التصرف في مال مشترك بسوء نية والتهديد بارتكاب جناية”.

وفي تعليق على هذا الحكمة قال المتحدث، ” لقد فوجئت بالعقوبة ولم أكن اتوقعها”، مضيفا، “سوف نستأنف هذا الحكم يوم الإثنين المقبل”.