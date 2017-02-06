الجيش الموريتاني يعتقل صحراويين من تندوف

العلم: الرباط

أفادت مصادر إعلامية وثيقة الاطلاع أن قوات من الجيش الموريتاني اعتقلت قبل أيام قليلة مضت أربعة مواطنين صحراويين يقيمون في مخيمات اللاجئين بتندوف. وتباينت الآراء في صدد هذا الاعتقال. وتدعي المصادر أن المعتقلين الأربعة كانوا بصدد جمع فاكهة (الترفاس) بالأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو الانفصالية، وأن أفراد الجيش الموريتاني اقتحموا هذه الأراضي واعتقلوا الأشخاص الأربعة واقتادوهم إلى إحدى السجون، فإن مصادر إعلامية موريتانية أوضحت أن الاعتقال تم فوق التراب الموريتاني، حيث شكت دورية من الجيش الموريتاني في سبب تواجد هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة، وتروج الشكوك بين أنهم كانوا بصدد تهريب مواد خطيرة لا يستبعد أن تكون كمية من الأسلحة، وبين التجسس لفائدة جهة خارجية.