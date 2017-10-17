الجيش الملكي أول المتأهلين إلى دور نصف النهاية بعد تجاوزه عقبة أولمبيك خريبكة

العامري أكد جاهزية فريقه للتنافس على اللقب وكرماني يلوم غياب التركيز عن لاعبيه

المحرر الرياضي

تأهل فريق الجيش الملكي إلى دور نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2016- 2017 ، بعد تفوقه على مضيفه أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة برسم إياب دور ربع النهاية.

وبات الفريق العسكري أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعدما جدد فوزه على مضيفه أالخريبكي في إياب دور الربع.

وفاز الجيش الملكي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 11 مرة، في مجموع المباراتين 5-1 بعد فوزه ذهابا بالرباط 2-صفر.

ومنح العميد المهدي برحمة التقدم للجيش الملكي في الدقيقة 63 من ضربة جزاء حصل عليها المهاجم محمد كمال.

وأضاف لاعب الوسط صابر الغنجاوي الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق إثر تمريرة بينية من داخل منطقة الجزاء من زميله مصطفى اليوسفي.

وأكمل المالي أبوبكر تونغارا الثلاثية قبل 8 دقائق من النهاية من ضربة جزاء لكن العميد يوسف عكادي قلص الفارق لخريبكة بعد مرور دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل ضائع بضربة رأس.

وعقب نهاية المباراة صرح عزيز العامري مدرب فريق الجيش الملكي وقال: «التأهل إيجابي من جميع النواحي، خصوصا وهذا شيء جد مهم وهي حالة الطقس حيث درجة الحرارة عالية جدا ومن الصعب على اللاعبين أن يبذلوا مجهودات كبيرة، صراحة أحيي لاعبي الفريقين معا على المجهود الذي بذلوه.

فريق أولمبيك خريبكة خلق لنا بعض المتاعب مع بداية المباراة وهذا شيء طبيعي لأنه انهزم في مباراة الذهاب ويبحث عن التسجيل في الإياب، لكن كنا مستعدين لهذا السيناريو وأخذنا جميع الاحتياطات للحد من خطورته.

الآن قطعنا خطوة كبيرة في مشوار الكأس وإن شاء الله سنلعب من أجل التأهل إلى النهائي ولم لا الفوز باللقب».

من جانبه تأسف مساعد المدرب كرماني للإقصاء، وقال إن فريقه دخل من أجل تعويض هزيمة الذهاب، لكن فريقه اصطدم بدفاع قوي من جانب الجيش الملكي، مضيفا أن غياب التركيز عن بعض لاعبيه تسبب في تلقي فريقه للأهداف.

وسيلتقي فريق الجيش الملكي في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء البيضاوي وشباب أطلس خنيفرة التي أقيم ذهابها أمس الأحد في الدار البيضاء.

على صعيد آخر، تعرَّض المكتب المسير لفريق أولمبيك خريبكة لاحتجاجات قوية من جماهير الفريق بعد الإقصاء المرير أمام الجيش الملكي.

وتوجهت فئة من الجماهير الغاضبة إلى منصة الملعب الذي احتضن اللقاء، وصبَّت جام غضبها على المكتب المسير، وحملته مسؤولية النتائج السلبية التي يسجلها الفريق الخريبكي، منذ بداية الموسم.

وطالبت بإقالة أعضاء المكتب المسير، ورئيس النادي مصطفى السكادي.

يُذكر أنَّ أولمبيك خريبكة، تعاقد مع المدرب الفرنسي برنارد سيموندي، خلفًا لعزالدين آيت جودي المقال.