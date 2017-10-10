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الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
10 أكتوبر 2017
الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
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