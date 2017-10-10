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الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

  • 10 أكتوبر 2017

الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

 

الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

 

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