الجواز المغربي وفقاً لتصنيف مؤشر جوازات السفر العالمية

العلم: الرباط

احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى على قائمة تصنيف “قوة” جوازات السفر العالمية، للعام الثاني على التوالي، فيما حلّ المغرب في المرتبة الـ72 عالميا، والثامن عربياً، وفقاً لمؤشر جوازات السفر الذي نشره الموقع التابع لمؤسسة “أرتون كابيتال”.

ويُظهر التصنيف ترتيب جوازات السفر وفقاً لما تمنح حامليها من القدرة على التنقل بحرية أكبر في العالم، استناداً إلى عدد الدول التي يستطيع الشخص زيارتها دون تأشيرة، أو عن طريق الحصول على تأشيرة لدى وصوله للدولة.