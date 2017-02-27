الجمعية المغربية لعلم الاجتماع تعقد جمعها العام بالرباط
العلم: الرباط
يعلن المكتب المسير للجمعية المغربية لعلم الاجتماع، عن انعقاد الجمع العام للجمعية، قصد تجديد هياكلها وذلك يوم السبت 4 مارس 2017، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بفندق لوتيسيا، 29 شارع المقاومة، أمام المقر السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان بباب لعلو، بالرباط.
وسيتضمن جدول الأعمال النقط التالية:
– عرض ومناقشة حول وضعية علم الاجتماع في المغرب (الانجازات والاخفاقات)
– البرنامج المرحلي وآفاق العمل (تصورات جديدة)
– قراءة في القانون الأساسي للجمعية
– تكوين فرق العمل
– انتخاب الأجهزة المسيرة
– اختتام الجمع العام (الساعة الثانية عشرة والنصف)
– غداء جماعي على شرف الأعضاء
والدعوة موجهة إلى كافة الزملاء المدرسين والباحثين، شريطة تأكيد الحضور على البريد الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بالهاتف قبل انعقاد الجمع العام، وذلك لأسباب لوجيستيكية.
شارك برأيك