الجمعية المغربية لعلم الاجتماع تعقد جمعها العام بالرباط

العلم: الرباط

يعلن المكتب المسير للجمعية المغربية لعلم الاجتماع، عن انعقاد الجمع العام للجمعية، قصد تجديد هياكلها وذلك يوم السبت 4 مارس 2017، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بفندق لوتيسيا، 29 شارع المقاومة، أمام المقر السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان بباب لعلو، بالرباط.

وسيتضمن جدول الأعمال النقط التالية :

– عرض ومناقشة حول وضعية علم الاجتماع في المغرب (الانجازات والاخفاقات)

– البرنامج المرحلي وآفاق العمل (تصورات جديدة )

– قراءة في القانون الأساسي للجمعية

– تكوين فرق العمل

– انتخاب الأجهزة المسيرة

– اختتام الجمع العام (الساعة الثانية عشرة والنصف )

– غداء جماعي على شرف الأعضاء