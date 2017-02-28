الجزائر: مقتل تسعة مسلحين بمنطقة القبائل

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قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن تسعة مسلحين قتلوا الثلاثاء 28 فبراير على يد جنود جزائريين في عملية وصفت ب “النوعية” بمنطقة القبائل.

وأوضحت الوزارة ، في بيان بهذا الخصوص، أن الإرهابيين التسعة “قتلوا خلال عملية بحث وتطويق ما تزال جارية” قرب بلدية “أزفون” بولاية تيزي وزو.

وفي المقابل، ذكرت الصحف المحلية اليوم الثلاثاء أن جنديا قتل وأصيب آخر في اشتباك عنيف مع مجموعة مسلحة في منطقة “ماتكاس”، وهي بلدة أخرى في تيزي وزو، وذلك بعد أربعة أيام من التفجير الذي استهدف دورية عسكرية، وأودى بحياة جندي في منطقة “تبسة” القريبة من الحدود التونسية. وقد شن الجنود هجوما عسكريا بعد مقتل أحد الرعاة على يد مجموعة مسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، ودائما في منطقة القبائل، قتل الجيش الجزائري 14 “إرهابيا” في عملية بولاية “البويرة”، أطلقت ضد مجموعة مسلحة كانت تخطط لعقد “اجتماع سري” في المنطقة للانضمام إلى المنظمة الإرهابية “جند الخلافة”. وكانت هذه المجموعة قد بايعت تنظيم “داعش” نهاية عام 2014، بعد مقتل سائح فرنسي في منطقة القبائل.

وقد أعاد حشد المئات من الجنود والمعدات الثقيلة خلال هذه العملية، إحياء ذكريات مؤلمة لدى السكان تعود للسنوات المظلمة من الإرهاب في هذه المنطقة.

ويعد محور البويرة- بومرداس-تيزي وزو، بالقرب من الجزائر العاصمة، مجال تمركز أنشطة الجماعات المسلحة، التي تستفيد من المرتفعات الجبلية والغابات الكثيفة، مما يزيد من صعوبة عمليات المطاردة المنتظمة التي يشنها الجيش. ومنذ بداية العام، قتل 27 مسلحا على الأقل في عدة مناطق من الجزائر، وفقا لأرقام استندت على معطيات لوزارة الدفاع الجزائرية.