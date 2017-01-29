17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الافريقي بسبب الجفاف

حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الامم المتحدة (فاو) الاحد من ان قلة الامطار التي تساقطت خلال الاسابيع الماضية والتوقعات بعدم هطول امطار خلال الشهرين المقبلين تهدد اكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في منطقة القرن الافريقي.

وذكرت المنظمة في بيان ان الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 يجتاح كلا من جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان واوغندا.

وقالت اريا هيلينا سيميدو نائبة المدير العام لشؤون المناخ والموارد الطبيعية في المنظمة “حان وقت التحرك. وضع الجفاف في المنطقة مقلق للغاية، وخصوصا في غالبية مناطق الصومال وكذلك في مناطق جنوب وجنوب شرق اثيوبيا، وشمال كينيا”.

واضافت “نتيجة ذلك، ومع احتمال تساقط الامطار بعد ثمانية اسابيع على الاقل، علما بان موسم الحصاد الرئيسي المقبل لن يكون قبل تموز/يوليو، فان الملايين في المنطقة مهددون بالمعاناة جراء انعدام الامن الغذائي”.