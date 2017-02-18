الجزائر تسحب جوازات المقيمين بمخيمات تندوف

العلم: الرباط

أقدمت مصلحة مراقبة جوازات السفر بميناء مستغانم الجزائري يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري على سحب جوازات السفر من المواطنين الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وذكر شهود عيان أن الصحراويين الذين قدموا لمستغانم الجزائرية من مدينة فالنيسيا الإسبانية في رحلة ذلك اليوم سحبت منهم فعلا جوازات السفر.

ويذكر أن الصحراويين المنتمين إلى مخيمات تندوف يحصلون على جوازات سفر جزائرية، وهم بذلك مواطنون جزائريون في الخارج.