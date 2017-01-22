لا تُخفي السلطات الجزائرية خشيتها المتصاعدة من اختلال أمنها الفكري والديني، بعد أن تحولت فئات مختلفة من المجتمع الجزائري، إلى هدف لمنظري المذاهب والطوائف الدينية الدخيلة.

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، وضع عملية استيراد الكتب الدينية والقرآن تحت أعين الرقابة، في خطوة تستهدف التحكم في المنشورات الدينية، التي باتت تشكل خطرا على الأمن الديني والفكري، بعد تحول الجزائريين إلى هدف من طرف منظري المذاهب والطوائف الدينية الدخيلة.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية ، قرارا صادرا عن الحكومة الجزائرية يتعلق بتنظيم عملية استيراد الكتب الدينية والقرآن الكريم، من خلال مرسوم استحدث لجنة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تضطلع بمهمة دراسة طلبات استيراد الكتب الدينية والقرآن، والنظر في مضامين، وأفكار العناوين المطلوبة للاستيراد، قبل إعطاء الضوء الأخضر من عدمه للعملية.

وجاء في هذا المرسوم أن المستوردين مطالبون بتقديم طلباتهم إلى اللجنة المختصة، مع ملخص لمضامين الكتب المعنية، من أجل دراستها وتمحيص مضامينها، على أن يتلقى أصحابها الضوء الأخضر من عدمه في ظرف لا يتعدّى شهرا واحدا.

وشدد المرسوم على أن أيّ عملية تتم خارج هذه الآلية تُعتبر لاغية، وسيتم حجز البضاعة على مستوى مصالح الجمارك والأمن، وحتى أيّ تجاوز لمضمون الطلب سيعرّض أصحابه للإجراءات القانونية المنظمة للعملية.

وفيما لم يوضح المرسوم هوية الكتب الدينية المعنية بهذا الإجراء، فإن الأنظار تتوجه إلى الكتب والمنشورات المروجة لبعض المذاهب والطوائف الدينية الإسلامية، على اعتبار أنها أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للحكومةالجزائرية .

وعرفت الجزائر في السنوات الأخيرة، صراعا محموما بين بعض المذاهب التي وجدت طريقا لها في المجتمع الجزائري، واستطاعت استقطاب مؤمنين بها، وشكلت خلايا سرية تنشط في مختلف جهات البلاد.

هذا وسبق للحكومة الجزائرية، أن أطلقت عام 2006، قانونا ينظم النشاط الديني في البلاد، بعد استشراء النشاط التبشيري آنذاك في منطقة القبائل، وهو ما وضعها في فوهة انتقادات دبلوماسية وحقوقية دولية وإقليمية، حيث اتهمت بالتضييق على الحريات الدينية، وعدم احترام خصوصيات الأفراد في اعتناق ما يقتنعون به من أفكار وأديان.