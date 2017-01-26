الجزائر تتهم المغرب باغراق ترابها بالمخدرات

العلم: الرباط

كشف تقرير حصيلة سنوية لمصالح الامن الجزا ئري بجهة وهران غرب البلاد عن تورط نحو 6.315 شخص من بينهم 14 أجنبيا خلال 2016 في تهريب كميات وصفت بالهائلة من الكيف المعالج الى جانب الكوكايين والماريخوانا والأقراص المهلوسة.

ودأبت السلطات الجزائرية على إتهام المملكة باغراق التراب الجزائري بأطنان من مخدر القنب الهندي إلا أنها لم تقدم ولو دليلا أو حجة على صدقية مزاعمها سيما وأن جل عناصر الشبكات التي يجري تفكيكها يحملون الجنسية الجزائرية ويتم في الغالب التستر على هويتهم والاحكام الصادرة في حقهم لأسباب مجهولة.