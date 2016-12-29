الجزائر تتهم أطباء وممرضين بتهريب 9 آلاف كيس دم نحو المغرب وتونس

اتهمت الأجهزة الأمنية بالجارة الجزائر أطباء وممرضين، بنقل 9 آلاف كيس من الدم بعدد من المستشفيات الجزائرية، وتهريبها نحو المغرب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ووفقا لما أورته تقارير إعلامية جزائرية، فإن فرقة الشرطة القضائية الجزائرية، فتحت تحقيقا مع عدد كبير من الأطر الصحية المحلية، المتهمة بتكوين شبكة تنشط دوليا، مهمتها سرقة الأدوية والأمصال وأكياس الدم انطلاقا من بنوك الدم بالمستشفيات الجزائرية، وبيعها بعد ذلك في دول الجوار خاصة تونس والمغرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية، أفضت إلى حجز 9050 كيس دم، حيث يحتوي كل كيس لتر أو 500 مل من الدم، بينها 5 آلاف كيس يحمل زمرة “O+” وهي ”زمرة الدم الأكثر طلبا، كون أن هذا الأخير يمكن أن يمنح لجميع الأشخاص بمختلف زمرهم الدموية”.

وأضافت أن التحقيقات التي أشرف عليها وزير الصحة الجزائري عبد المالك بوضياف، كشفت عن ”عملية تهريب لآلاف الأكياس من الدم والأمصال والأدوية إلى تونس والمغرب من طرف مسيري “بنوك الدم” عبر المستشفيات، خلال الـ 3 سنوات الماضية، بتواطؤ مع عدد من المسؤولين المباشرين عن حفظ وتخزين وتزويد أقسام الجراحة من بنك الدم وعدد من الأطباء والممرضين”.