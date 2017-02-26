الجديدة.. باعة متجولون يحاصرون مؤسسة تعليمية

• العلم الالكترونية: ابراهيم عقبة

توصلت جريدة “العلم” بعريضة استنكارية موقعة من مجموعة أساتذة مدرسة عبد المومن الموحدي الذين أدانوا واستنكروا تصرفات الباعة المتجولين الذين احتلوا محيط المؤسسة دون مراعاة لحرمتها، مما جعل عملية الولوج أو الخروج من باب المدرسة عملية بالغة التعقيد والصعوبة بفعل مضايقات هؤلاء الباعة الذين يستعملون حجارة متراكمة تهدد سلامة التلاميذ وتعيق تحركاتهم، ناهيك عن مكبرات الصوت التي تربك السير العادي للدروس وتشتت انتباه التلاميذ، بالإضافة إلى الأزبال والأوساخ بل وكل الأشياء القدرة التي تشوه المنظر العام للمؤسسة وبناء الخيام من كل الإتجاهات…

فهذا الوضع غير الطبيعي كادت نتائجه أن تكون مأساوية لولا الألطاف الإلهية، عندما أصيب مجموعة من المتعلمين باختناق شديد نتيجة نار اشتعلت خارج أسوار المدرسة سابقا في متلاشيات الباعة الجائلين.. ورغم حضور الوقاية المدنية التي نقلت التلاميذ إلى المستشفى والسلطات والصحافة التي تناقلت الخبر، لم يتغير الوضع بل ازداد سوءا.

وأمام هذا الصمت المريب والوضعية المزرية التي وصل إليها محيط المؤسسة، يطالب الاباء من السلطات المحلية التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة وإجلاء الباعة الذين احتلوا جنبات المدرسة وكذا مطالبة الجهات الوصية عن القطاع بالتدخل لدى من يجب لحل هذا المشكل الذي بات يؤرق الجميع على حد سواء..