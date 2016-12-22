أفاد موقع “البطولة” نقلا عن مصادر خاصة، أن اللاعب يونس بلهندة سيأتي للمغرب، من أجل الخضوع للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هفتي.

وحسب نفس المصدر، فإن الجامعة قررت إخضاع يونس بلهندة لفحص طبي، بغية التأكد من صحة الخبر الذي نشره فريق نيس، الذي يشير إلى أن اللاعب سيغيب عن الميادين لفترة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع، بعد إصابته بكسر على مستوى أحد أصابع قدمه.

مصادر مقربة من محيط المنتخب المغربي، أكدت لـ”البطولة” أن الجامعة مُصرة على قدوم بلهندة للخضوع للفحص الطبي، بحيث أنها تعتقد بأن فريق نيس، رفض السماح ليونس بالإلتحاق بالمنتخب.

من جانب آخر، فإنه لم يتم لحد الآن، ربط أي اتصال بين يونس بلهندة والجامعة المغربية، تضيف مصادر “البطولة”.

تجدر الإشارة، إلى أن بلهندة وحسب بلاغ النادي، سيغيب على الأقل لمدة شهر، مما يعني وفي حال غاب لـ 4 أسابيع فقط، فإنه تأكد بشكل رسمي غيابه عن كأس أمم أفريقيا 2017، التي ستنطلق فعالياتها يوم 14 يناير.