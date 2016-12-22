أعلنت الجامعة الملكية المغربية للجمباز، عن تشكيلة مكتبها المديري الجديد الذي يرأسه عبد الصادق بيطاري.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر بيطاري، الذي حصل على أصوات 32 ناديا من أصوات الأندية من أصل 33 منضوية تحت لواء الجامعة، أنه تم تشكيل المكتب المديري الذي يضم 14 عضوا، عقب الجمع العام العادي السنوي برسم 2015-2016 المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش.

وأوضح بيطاري وهو الرئيس الرابع للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجمباز أن الأولوية بالنسبة للمكتب الجديد برسم الفترة 2016- 2020، تشمل المحاور الإستراتيجية الأربعة، المتعلقة بتكوين الحكام والمدربين، وفتح المراكز الجهوية للتكوين، وتطوير مستوى الفرق الوطنية وإحداث البنيات التحتية الملائمة.

وعمل عبد الصادق بيطاري، الرئيس الحالي لفرع الجمباز بنادي الكوكب الرياضي المراكشي، على تسيير لجنة تدبير شؤون الجامعة على مدى ستة أشهر. وشغل في السابق مهمة نائب رئيس المكتب المنتهية ولايته الذي ترأسه، على مدى ست سنوات، عبد الإله رزيق.

ويضم المكتب المديري المنتخب كلا من عبد الصادق بيطاري (رئيس)، ومحمد الحفيان نائبا أول للرئيس ورئيسا للجنة الأخلاقيات، وصالح زكرياء (نائب ثان للرئيس)، وحسن ناصري (كاتب عام)، ومحمد مزويدي (كاتب عام مساعد)، ومولاي ادريس العلوي جمالي (أمين)، وعلي بن الصديق (أمين مساعد)، ومحمد الركراكي (رئيس اللجنة التقنية الوطنية)، وإيمان الإدريسي (رئيسة لجنة الجمباز الإيقاعي)، وسمية زروال (رئيسة لجنة الجمباز الفني)، وعبد الجليل حسني (رئيسة لجنة التكوين)، ورشيد البلغيتي العلوي (رئيس لجنة انتقاء الكبار ومستشار الرئيس)، وعياش بوعمر (رئيس لجنة التنظيم)، وفريد غاموليا (رئيس لجنة الرخص)، ومحمد فؤاد قاسمي (رئيس لجنة انتقاء الصغار).