الجامعة العربية تنهض متأخرة للأقصى وتعتبر المساس به خطا أحمر

يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا بمقر الجامعة بالقاهرة الأربعاء، للنظر في الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى. وفي تطور لافت نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر دبلوماسية أن وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمصري سامح شكري بحثا هاتفيا الأحد، التوترات التي تسببت فيها الإجراءات التي فرضتها إسرائيل.

وهذا الاتصال الأول بين البلدين منذ فترة، حيث تمر العلاقات بين القاهرة وأنقرة بأزمة سياسية عنيفة بسبب اتهامات وجهت لتركيا بالتدخل في الشأن المصري، وتزايدت عقب قيام مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر وانحياز تركيا للأخيرة. وفسرت مصادر دبلوماسية الاتصال على أنه “نوع من إبراء الذمة من الجانبين، وإيماءة قد توجد نافذة مشتركة للحوار بعد فترة طويلة من الجمود، ويمكن أن تكون لها تداعيات على أزمات إقليمية عديدة”.

ويأتي الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بناء على طلب من الأردن واتصالات مكثفة أجراها وزير خارجيته أيمن الصفدي خلال اليومين الماضيين لقيت دعما من قبل عدد من الدول الأعضاء في الجامعة. وقال بيان للجامعة العربية صدر الأحد، إن “القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس بها”، واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية “تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرض إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي”.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن إسرائيل لن ترفع بوابات الكشف عن المعادن التي أطلق تركيبها خارج الحرم القدسي شرارة أسوأ صدامات مع الفلسطينيين منذ سنوات لكنها قد تقلل من استخدامها في نهاية الأمر. واعتبر تساحي هنجبي وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي وهو من كبار الأعضاء في حزب الليكود الحاكم لراديو الجيش أن البوابات الإلكترونية “باقية. لن يملي علينا القتلة كيف نبحث عن القتلة”. وأضاف “إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه”.

ويستمر الانتشار الكثيف للجنود في القدس الشرقية المحتلة، خصوصا في محيط المسجد الأقصى منذ هجوم أدى إلى مقتل شرطيين في 14 يوليو الماضي، استغلته إسرائيل وأغلقت بسببه باحة المسجد الأقصى، ووقعت صدامات أدت إلى مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين.

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن ما يجري الآن “استكمال لمشروع تهويد المدينة المقدسة، والاستيلاء على البلدة القديمة التي لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها”. ويرى البعض أن تحرك الجامعة العربية جاء متأخرا، لأن الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس مستمرة منذ زمن وبأشكال مختلفة، وتتجاوز الحادث الأخير بسنوات، مع ذلك جرى تجاهلها، كما أن مؤسسة الجامعة لا تملك الإرادة أو العزيمة أو القدرة للضغط على إسرائيل عبر القنوات التقليدية.

ويخشى هؤلاء أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب للإيحاء أن هناك ضجيجا عربيا مقابلا، في محاولة ترمي إلى استيعاب غضب شعبي متوقع. وتدخلت جهات عربية في القضية الفلسطينية من باب توظيفها لأغراض سياسية تتعلق بحسابات إقليمية معينة، دون توجهات أو تصورات جادة تضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة.