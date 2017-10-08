التحقيق مع مغاربة وهولنديين متهمين بالتبشير

العلم الإلكترونية

بدأ أول أمس التحقيق في ملف مغاربة من أصول هولندية ونساء مغربيات متلبسين بحيازة عشرات النسخ من الإنجيل ودلائل صغيرة لتبسيط التعاليم المسيحية ونبذات مختصرة عن يسوع المسيح مرفقة بصور توضيحية.

وتحركت الأجهزة الأمنية للمرة الثانية على التوالي إلى ضواحي إقليم الدريوش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد ورود شكايات من مواطنين نقلوا فيها ملاحظاتهم حول مشتبه بهم يقومون بالتبشير.

وسبق أن أسفرت تحركات عناصر الدرك عن العثور عن المبشرين الهولنديين اللذين وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق أولي أن الموقوفين في عقدهما الثالث دخلا إلى التراب الوطني عبر مطار العروي، قبل أن يستقلا سيارة ويتوجها مباشرة إلى حي الدونت بجماعة وردانة القروية، حيث يوجد منزل امرأة مغربية مسلمة تربطها بها علاقة صداقة.

وحسب التحقيقات نفسها، فإن الهولنديين حملا معهما نسخا من الإنجيل والعقد الجديد ودلائل مبسطة وكانا بصدد توزيعها على سكان المنطقة، مستعينين بعبارات متقطعة من اللهجة المغربية.