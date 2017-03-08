التحرش يشعل فتيل المواجهات بالحي الجامعي أكادير

العلم: عبد الالاه شهبون

عاش الحي الجامعي بمدينة أكادير أول أمس الاثنين على وقع مواجهات عنيفة بين طلبة من أقاليم مختلفة، استعملت فيها العصي والأسلحة البيضاء والقضبان الحديدية، استمرت نحو ثلاث ساعات، حيث تسببت في خسائر مادية كبيرة للحي الجامعي.

وعلمت “العلم” من مصادرها بعين المكان أن المواجهات اندلعت عندما قام ثلاثة طلبة بمضايقة والتحرش بطالبات من الحي الجامعي ما أجج غضب احد الفصائل التي دخل أفرادها في نقاش حاد مع الطلبة المتحرشين سرعان ما تحول إلى مواجهات استعملت فيها الحجارة والقضبان الحديدية، بعد استنجاد الطلبة بزملاء لهم الشيء الذي حول الشارع المقابل لمقر الحي الجامعي إلى ساحة للمواجهة بين الفصيلين استدعت تدخل قوات الأمن التي ظلت تراقب الوضع من مسافة آمنة بالنظر للعدد الكبير من المتجمهرين قرب مقر الحي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفصيل الأول ظل داخل أسوار الحي، في حين كان طلبة الفصيل الثاني في الخارج يتراشقون بالحجارة ويتبادلون السباب ، ما أدى إلى خلق حالة من الرعب في صفوف إدارة الحي الجامعي وساكنته. مشيرة إلى أن هذه المواجهات أحدثت أضراراً كبيرة بمرافق المركب السكني ، حيث تم اقتلاع الأحجار من الجدران و الأرضيات الحديثة الإنشاء ، كما تم إتلاف واجهة الحي بشكل كامل، من تكسير للأبواب والنوافذ وتعطيل كاميرات المراقبة وكاشفات الضوء المثبتة بجنبات الحي قصد الحيلولة دون التعرف على هويات مفتعلي أحداث الشغب.

وأوضحت، أن مسؤولين بالحي الجامعي ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية التي تدخلت في الوقت المناسب، مما ساهم في انخفاض عدد المصابين الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، كما فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل معرفة ملابسات الحادث الذي كاد أن يسفر عن خسائر في الأرواح.