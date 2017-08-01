التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يرفض إستقالة محمد الزهاري

العلم الإلكترونية: متابعة

رفض المكتب التنفيذي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل”، يوم السبت المنصرم بباريس، الاستقالة التي تقدم بها امين عام فرع التحالف بالمغرب السيد محمد الزهاري والتي سببها بعدد من النقاط أوردها بمبررات استقالته، وأقر المكتب التنفيذي باستمراره بمهامه كأمين عام للفرع وتكليفه بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للفرع في مدة أقصاها شهر.

في حين أقر المكتب التنفيذي من ذات البلاغ إقالة نائب الأمين العام لفرع التحالف بالمغرب السيد ادريس السدراوي، وإيقاف التعامل مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في الوقت الراهن حتى اشعر أخر وذلك للأسباب والدواعي التي أشار اليه ورفعها امين الفرع في مسببات الاستقالة.

وذكر بلاغ للمكتب للتحالف الدولـي والدفاع عن الحقوق والحريات، توصلت جريدة العلم بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي اتخذ قراره بالإجماع برفض استقالة السيد محمد الزهاري لعدم وجود مبررات وجيهه تدعو لذلك، ولكفاءته عالية ونزاهته في التعامل مع الملفات الحقوقية، وأشاد البلاغ بالجهود التي قام بها الأخ الأزهري لوضع اللبنات الاولى لتأسيس هذا الصرح الحقوقي الشامخ بالمغرب رغم العوائق والصعوبات.

وأدرج البلاغ على رأس المعيقات التي تحدث عليها أعلاه، تماطل السلطات بالمغرب في منح ترخيص لفرع التحالف الدولي والدفاع عن الحقوق والحريات منذ عقده للجمع العام التأسيسي قبل سنة بالرباط، مؤكدا البلاغ على استكمال الفرع كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط ، مؤكدا أن المكتب التنفيذي عازم على مواصلة كافة الجهود القانونية والحقوقية لرفع هذا التماطل.