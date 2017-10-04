البيضاء تحتضن النسخة الحادية عشرة لمعرض إيليك إكسبو المتخصص في الكهرباء والإنارة والتجهيزات الصناعية

العلم: البيضاء – أبو منال

انطلقت أمس فعاليات النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي (إيليك إكسبو) للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة المعرض المتخصص في الكهرباء والإنارة والتجهيزات الصناعية، والذي سيستمر إلى غاية السابع من أكتوبر الجاري.

وبالموازاة مع هذا الحدث المنظم من طرف الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، تقيم الجامعة الدورة السادسة لمعرض (إنير إيفينت) المتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والدورة الخامسة لمعرض (ترونيكا إكسبو)، المتعلق بالمكونات الإلكترونية وأنظمتها وتطبيقاتها.

وبحسب الجهة المنظمة، فإن هاته التظاهرات، تشكل موعدا مهما للقاء بالنسبة لمختلف المتدخلين والخبراء في مجالات الكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة.

وأضافت أن 160 مقاولة ستشارك في هاته التظاهرات، والتي تنتمي لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان وتركيا وإسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأبرزت الجامعة أنه في إطار استراتيجية (المغرب تصدير)، فإن وفود إفريقية ستشارك في مختلف الأنشطة المنظمة في إطار هاته التظاهرات، علاوة على عقد لقاءات أعمال مصغرة (بي تو بي)، وموائد مستديرة.

ويتعلق الأمر بمشاركين من الجزائر، وبنين، وبوركينا فاسو، والكامرون، والكوت ديفوار، والغابون، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو، والجمهورية الديمقراطية للكونغو، والسينغال، وتشاد، والطوغو، وتونس.

ويتوقع المنظمون أن تستقبل هاته التظاهرات الاقتصادية حوالي 12 ألف فاعل من المهنيين والمهندسين والمنعشين العقاريين، والمستثمرين، وأصحاب القرار، ومستشارين، وشركاء مؤسساتيين.