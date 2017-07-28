البطولة العربية للأندية بمصر- الجولة الثالثة-: الفتح يتطلع إلى الفوز على العهد اللبناني للظفر ببطاقة العبور للدور النهائي

أشبال المدرب الركراكي مصممون على حصد النقاط الثلاث للاقتراب من اللقب العربي

العلم الرياضي

سيكون فريق الفتح الرياضي بطل الموسم ما قبل الماضي على موعد مع مباراة صعبة ومصيرية عند ملاقاته اليوم السبت لفريق العهد اللبناني على أرضية ملعب برج العرب بمصر في الساعة الرابعة عصرا.

ويسعى أشبال المدرب وليد الركراكي إلى خطف الفوز من الفريق اللبناني لتأكيد الرباعية أمام النصر السعودي وكسب رهان التأهل إلى دور النصف و الصراع على اللقب، طالما أن الفتح يتوفر على تركيبة بشرية قوية أكدت للجميع أنها قادرة على العودة باللقب العربي من مصر. وبالتالي تشريف الكرة المغربية عربيا.

الفريق الرباطي سيدخل المباراة بعزيمة اكبر في النفس وبروح قتالية من اجل الدفاع عن حظوظه في تحقيق الانتصار، رغم أن المهمة لن تكون سهلة بحكم قوة الفريق الخصم الذي أزاح من طريقه اعتد الأندية المصرية الزمالك عندما فاز عليه بهدف دون رد. والأكيد أن الفريق اللبناني كبرت أطماعه، وأصبحت عينه على الدور النهائي، وسيحاول ما أمكن إسقاط الفتح في فخ الهزيمة لنيل المراد.

والأكيد أن الروح الجماعية التي يتمتع بها لاعبو الفتح تعتبر كلمة سر هذا الفريق، الذي يملك عناصر شابة. وسيجعل منه واحدا من أكبر المرشحين لنيل اللقب، فقط يلزمه تدبير مباراة اليوم على نحو جيد ، وأخذ الحيطة والحذر من الحملات الهجومية للخط الأمامي للعهد اللبناني من اجل تفادي أي هدف مباغت قد يربك حساباته.

جميع المغاربة يتطلعون إلى اللقب العربي ويمنون النفس بوصول الفتح إلى الدور النهائي من اجل إسعادهم مادام انه الفريق المغربي الوحيد الممثل في هذه المسابقة . مسؤولية كبيرة تبقى على عاتق المدرب الركراكي ولاعبيه لتحقيق طموح الجماهير المغربية ، وهذا ليس بصعب على فريق كبير في حجم الفتح الذي حاز لقب بطولة الموسم ما قبل الماضي، وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي سيواجه خلاله الصفاقسي التونسي.

واعتبر وليد الكراكي المجموعة التي يتواجد فيها فريقه بالصعبة، وقال في تصريح له بأن ذلك يرفع من مستوى أداء فريقه من مباراة لأخرى، مضيفا أنه يتوفر على لاعبين شبان ولهم قيمة داخل المغرب، واستطاعوا أن يسجلوا ست أهداف في مباراتين.كما تأسف لعدم الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك المصري، مبرزا أن الفريق لو لم يضيع الفوز في المباراة الأولى لكان قد تأهل إلى الدور المقبل من هذه البطولة بعد فوزه الكبير على فريق النصر السعودي بأربعة أهداف دون مقابل.

وأكد الركراكي، أن فريقه سيدخل المباراة بعزيمة قوية في حصد النقاط الثلاث ، رغم صعوبة العهد اللبناني، مشيرا إلى أنه لا يعتمد على اللاعب النجم، بل إن جميع اللاعبين سواسية في فكره، وهذا مصدر قوة الفريق.

وتمنى مدرب الفتح أن يحالفه الحظ في خطف الفوز من أمام الفريق اللبناني والمرور إلى الدور النهائي وبالتالي الاقتراب من اللقب العربي.