البطولة..الرجاء يهزم شباب الحسيمة بهدفين ويواصل ملاحقة الدفاع الجديدي

العلم الإلكترونية

انتهى قبل قليل، لقاء الرجاء الرياضي وشباب الريف الحسيمي بفوز الفريق الأخضر بهدفين لواحد.

وشهدت مجريات الشوط الأول ضغطا نسبيا من طرف فريق الرجاء على مرمى الفريق الحسيمي، غير أن نتيجة المباراة بقيت متعادلة.

في الشوط الثاني تغيرت مجريات المقابلة، حيث سجل الرجاء الرياضي أولى أهدافه في د 55 عبر اللاعب عبد الإله حافيظي، قبل أن يضيف عصام الراقي ثاني أهداف الفريق الأخضر في د70، وقبل انتهاء اللقاء بدقائق سجل الفريق الحسيمي هدفه الوحيد في د84 عن طريق ياسين البحيري.

جدير بالذكر أن لقاء الرجاء وشباب الريف الحسيمي، يجرى ضمن الجولة 28 من البطولة الإحترافية.